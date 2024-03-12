NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

שֵׁםNIBI

דירוגNo.1245

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.13%

אספקת מחזור780,647,947.9794847

מקסימום היצע1,500,000,000

אספקה כוללת977,373,552.298714

שיעור מחזור0.5204%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.9738086940154845,2024-03-12

המחיר הנמוך ביותר0.00835135941009936,2025-08-14

בלוקצ'יין ציבוריNIBI

מבואNibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

