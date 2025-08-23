מה זהMETANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES (METANIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של METANIA GAMES (METANIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METANIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

METANIA GAMES מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של METANIA GAMES, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על METANIA GAMES כמה שווה METANIA GAMES (METANIA) היום? החי METANIAהמחיר ב USD הוא 0.02536 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי METANIA ל USD? $ 0.02536 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של METANIA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של METANIA GAMES? שווי השוק של METANIA הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של METANIA? ההיצע במחזור של METANIA הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METANIA? ‏‏METANIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05474586938767864 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METANIA? METANIA ‏‏רשם מחירATL של 0.025120283377895097 USD . מהו נפח המסחר של METANIA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METANIA הוא $ 158.73K USD . האם METANIA יעלה השנה? METANIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METANIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

METANIA GAMES (METANIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

