METANIA GAMES סֵמֶל

METANIA GAMES מְחִיר(METANIA)

1 METANIA ל USDמחיר חי:

$0.02537
$0.02537
-7.64%1D
USD
METANIA GAMES (METANIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:56 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02531
$ 0.02531$ 0.02531
24 שעות נמוך
$ 0.02759
$ 0.02759$ 0.02759
גבוה 24 שעות

$ 0.02531
$ 0.02531$ 0.02531

$ 0.02759
$ 0.02759$ 0.02759

$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864$ 0.05474586938767864

$ 0.025120283377895097
$ 0.025120283377895097$ 0.025120283377895097

+0.15%

-7.64%

-3.84%

-3.84%

METANIA GAMES (METANIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02536. במהלך 24 השעות האחרונות, METANIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02531 לבין שיא של $ 0.02759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METANIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05474586938767864, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025120283377895097.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METANIA השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

METANIA GAMES (METANIA) מידע שוק

No.3731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 158.73K
$ 158.73K$ 158.73K

$ 12.68M
$ 12.68M$ 12.68M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של METANIA GAMES הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 158.73K. ההיצע במחזור של METANIA הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.68M.

METANIA GAMES (METANIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של METANIA GAMESהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0020986-7.64%
30 ימים$ -0.01575-38.32%
60 ימים$ -0.00501-16.50%
90 ימים$ +0.00036+1.44%
METANIA GAMES שינוי מחיר היום

היום,METANIA רשם שינוי של $ -0.0020986 (-7.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

METANIA GAMES שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01575 (-38.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

METANIA GAMES שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,METANIA ראה שינוי של $ -0.00501 (-16.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

METANIA GAMES שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00036 (+1.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של METANIA GAMES (METANIA)?

בדוק את METANIA GAMES עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMETANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול METANIA GAMESההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMETANIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים METANIA GAMESאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMETANIA GAMES לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

METANIA GAMESתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה METANIA GAMES (METANIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות METANIA GAMES (METANIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור METANIA GAMES.

בדוק את METANIA GAMES תחזית המחיר עכשיו‏!

METANIA GAMES (METANIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של METANIA GAMES (METANIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METANIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות METANIA GAMES (METANIA)

מחפש איך לקנותMETANIA GAMES? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש METANIA GAMESב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

METANIA למטבעות מקומיים

METANIA GAMES מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של METANIA GAMES, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMETANIA GAMES הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על METANIA GAMES

כמה שווה METANIA GAMES (METANIA) היום?
החי METANIAהמחיר ב USD הוא 0.02536 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי METANIA ל USD?
המחיר הנוכחי של METANIA ל USD הוא $ 0.02536. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של METANIA GAMES?
שווי השוק של METANIA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של METANIA?
ההיצע במחזור של METANIA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METANIA?
‏‏METANIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05474586938767864 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METANIA?
METANIA ‏‏רשם מחירATL של 0.025120283377895097 USD.
מהו נפח המסחר של METANIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METANIA הוא $ 158.73K USD.
האם METANIA יעלה השנה?
METANIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METANIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:56 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

