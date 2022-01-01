METANIA GAMES (METANIA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי METANIA GAMES (METANIA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

METANIA GAMES (METANIA) מידע Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. אתר רשמי: https://metania.games מסמך לבן: https://whitepaper.metania.games/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 קנה METANIAעכשיו!

METANIA GAMES (METANIA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור METANIA GAMES (METANIA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M שיא כל הזמנים: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 שפל כל הזמנים: $ 0.025021388686971326 $ 0.025021388686971326 $ 0.025021388686971326 מחיר נוכחי: $ 0.02511 $ 0.02511 $ 0.02511 למידע נוסף על METANIA GAMES (METANIA) מחיר

METANIA GAMES (METANIA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של METANIA GAMES (METANIA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של METANIA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות METANIAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את METANIAטוקניומיקה, חקרו אתMETANIAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות METANIA מעוניין להוסיף את METANIA GAMES (METANIA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת METANIA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות METANIA ב-MEXC עכשיו!

METANIA GAMES (METANIA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של METANIAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה METANIA עכשיו את היסטוריית המחירים!

METANIA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן METANIA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו METANIA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה METANIAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

