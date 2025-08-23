עוד על MCRT

MagicCraft סֵמֶל

MagicCraft מְחִיר(MCRT)

1 MCRT ל USDמחיר חי:

$0.0004135
$0.0004135$0.0004135
-1.26%1D
USD
MagicCraft (MCRT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:42:50 (UTC+8)

MagicCraft (MCRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0004104
$ 0.0004104$ 0.0004104
24 שעות נמוך
$ 0.0004203
$ 0.0004203$ 0.0004203
גבוה 24 שעות

$ 0.0004104
$ 0.0004104$ 0.0004104

$ 0.0004203
$ 0.0004203$ 0.0004203

$ 0.09779986635067162
$ 0.09779986635067162$ 0.09779986635067162

$ 0.00039772848271983
$ 0.00039772848271983$ 0.00039772848271983

-1.30%

-1.26%

-0.61%

-0.61%

MagicCraft (MCRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004132. במהלך 24 השעות האחרונות, MCRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004104 לבין שיא של $ 0.0004203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09779986635067162, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00039772848271983.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCRT השתנה ב -1.30% במהלך השעה האחרונה, -1.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MagicCraft (MCRT) מידע שוק

No.1825

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 119.70K
$ 119.70K$ 119.70K

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

5.04B
5.04B 5.04B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,199,999,993
7,199,999,993 7,199,999,993

50.38%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MagicCraft הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.70K. ההיצע במחזור של MCRT הוא 5.04B, עם היצע כולל של 7199999993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.13M.

MagicCraft (MCRT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MagicCraftהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000005277-1.26%
30 ימים$ -0.0000381-8.45%
60 ימים$ -0.0000371-8.24%
90 ימים$ -0.0002137-34.09%
MagicCraft שינוי מחיר היום

היום,MCRT רשם שינוי של $ -0.000005277 (-1.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MagicCraft שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000381 (-8.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MagicCraft שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MCRT ראה שינוי של $ -0.0000371 (-8.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MagicCraft שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002137 (-34.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MagicCraft (MCRT)?

בדוק את MagicCraft עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMagicCraft (MCRT)

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

MagicCraft זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MagicCraftההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMCRT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MagicCraftאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMagicCraft לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MagicCraftתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MagicCraft (MCRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MagicCraft (MCRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MagicCraft.

בדוק את MagicCraft תחזית המחיר עכשיו‏!

MagicCraft (MCRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MagicCraft (MCRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MCRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MagicCraft (MCRT)

מחפש איך לקנותMagicCraft? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MagicCraftב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MCRT למטבעות מקומיים

MagicCraft מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MagicCraft, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMagicCraft הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MagicCraft

כמה שווה MagicCraft (MCRT) היום?
החי MCRTהמחיר ב USD הוא 0.0004132 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MCRT ל USD?
המחיר הנוכחי של MCRT ל USD הוא $ 0.0004132. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MagicCraft?
שווי השוק של MCRT הוא $ 2.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MCRT?
ההיצע במחזור של MCRT הוא 5.04B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MCRT?
‏‏MCRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09779986635067162 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MCRT?
MCRT ‏‏רשם מחירATL של 0.00039772848271983 USD.
מהו נפח המסחר של MCRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MCRT הוא $ 119.70K USD.
האם MCRT יעלה השנה?
MCRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MCRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:42:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

