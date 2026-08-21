Neptune מחיר היום

מחיר Neptune (XNT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.1948, עם שינוי של 1.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XNT ל ILS הוא ₪ 0.1948 לכל XNT.

Neptune כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XNT. ב‑24 השעות האחרונות, XNT סחר בין ₪ 0.1897 (נמוך) ל ₪ 0.1965 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XNT נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו +5.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 23.41K.

Neptune (XNT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 23.41K₪ 23.41K ₪ 23.41K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 476.37K₪ 476.37K ₪ 476.37K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,445,421 2,445,421 2,445,421 בלוקצ'יין ציבורי NEPTUNE

שווי השוק הנוכחי של Neptune הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 23.41K. ההיצע במחזור של XNT הוא --, עם היצע כולל של 2445421. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 476.37K.