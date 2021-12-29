MCRT

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

שֵׁםMCRT

דירוגNo.1840

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור5,038,275,907

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת7,199,999,993

שיעור מחזור0.5038%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.09779986635067162,2021-12-29

המחיר הנמוך ביותר0.000397584586114562,2025-09-01

בלוקצ'יין ציבוריBSC

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MCRT/USDT
MagicCraft
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MCRT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
