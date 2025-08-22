Calcify Tech (CALCIFY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03481. במהלך 24 השעות האחרונות, CALCIFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03416 לבין שיא של $ 0.03558, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALCIFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALCIFY השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Calcify Tech (CALCIFY) מידע שוק
$ 128.16K
$ 73.10M
2,100,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של Calcify Tech הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 128.16K. ההיצע במחזור של CALCIFY הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.10M.
Calcify Tech (CALCIFY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Calcify Techהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000189
-0.54%
30 ימים
$ -0.009
-20.55%
60 ימים
$ -0.43444
-92.59%
90 ימים
$ +0.01081
+45.04%
Calcify Tech שינוי מחיר היום
היום,CALCIFY רשם שינוי של $ -0.000189 (-0.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Calcify Tech שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.009 (-20.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Calcify Tech שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CALCIFY ראה שינוי של $ -0.43444 (-92.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Calcify Tech שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01081 (+45.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Calcify Tech (CALCIFY)?
Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.
Calcify Techתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Calcify Tech (CALCIFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Calcify Tech (CALCIFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Calcify Tech.
הבנת הטוקנומיקה של Calcify Tech (CALCIFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CALCIFY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Calcify Tech (CALCIFY)
