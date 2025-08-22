עוד על CALCIFY

CALCIFY מידע על מחיר

CALCIFY מסמך לבן

CALCIFY אתר רשמי

CALCIFY טוקניומיקה

CALCIFY תחזית מחיר

CALCIFY היסטוריה

CALCIFY מדריך קנייה

CALCIFYממיר מטבעות לפיאט

CALCIFY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Calcify Tech סֵמֶל

Calcify Tech מְחִיר(CALCIFY)

1 CALCIFY ל USDמחיר חי:

$0.03481
$0.03481$0.03481
-0.54%1D
USD
Calcify Tech (CALCIFY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:58:02 (UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03416
$ 0.03416$ 0.03416
24 שעות נמוך
$ 0.03558
$ 0.03558$ 0.03558
גבוה 24 שעות

$ 0.03416
$ 0.03416$ 0.03416

$ 0.03558
$ 0.03558$ 0.03558

--
----

--
----

-0.92%

-0.54%

-6.96%

-6.96%

Calcify Tech (CALCIFY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03481. במהלך 24 השעות האחרונות, CALCIFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03416 לבין שיא של $ 0.03558, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALCIFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALCIFY השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calcify Tech (CALCIFY) מידע שוק

--
----

$ 128.16K
$ 128.16K$ 128.16K

$ 73.10M
$ 73.10M$ 73.10M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Calcify Tech הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 128.16K. ההיצע במחזור של CALCIFY הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.10M.

Calcify Tech (CALCIFY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Calcify Techהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000189-0.54%
30 ימים$ -0.009-20.55%
60 ימים$ -0.43444-92.59%
90 ימים$ +0.01081+45.04%
Calcify Tech שינוי מחיר היום

היום,CALCIFY רשם שינוי של $ -0.000189 (-0.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Calcify Tech שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.009 (-20.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Calcify Tech שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CALCIFY ראה שינוי של $ -0.43444 (-92.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Calcify Tech שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01081 (+45.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Calcify Tech (CALCIFY)?

בדוק את Calcify Tech עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCalcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Calcify Techההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCALCIFY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Calcify Techאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCalcify Tech לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Calcify Techתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Calcify Tech (CALCIFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Calcify Tech (CALCIFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Calcify Tech.

בדוק את Calcify Tech תחזית המחיר עכשיו‏!

Calcify Tech (CALCIFY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Calcify Tech (CALCIFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CALCIFY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Calcify Tech (CALCIFY)

מחפש איך לקנותCalcify Tech? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Calcify Techב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CALCIFY למטבעות מקומיים

1 Calcify Tech(CALCIFY) ל VND
916.02515
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל AUD
A$0.0536074
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל GBP
0.0257594
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל EUR
0.0295885
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל USD
$0.03481
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל MYR
RM0.146202
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל TRY
1.42721
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל JPY
¥5.11707
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל ARS
ARS$45.98401
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל RUB
2.8053379
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל INR
3.0486598
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל IDR
Rp561.4515343
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל KRW
48.3469128
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל PHP
1.9751194
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל EGP
￡E.1.6886331
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל BRL
R$0.1893664
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל CAD
C$0.0480378
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל BDT
4.1959974
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל NGN
53.0640159
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל COP
$139.24
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל ZAR
R.0.6102193
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל UAH
1.4258176
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל VES
Bs4.8734
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל CLP
$33.38279
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל PKR
Rs9.7889201
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל KZT
18.5453756
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל THB
฿1.1295845
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל TWD
NT$1.0610088
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל AED
د.إ0.1277527
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל CHF
Fr0.027848
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל HKD
HK$0.2718661
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל AMD
֏13.1804584
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל MAD
.د.م0.3122457
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל MXN
$0.6492065
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל SAR
ريال0.1305375
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל PLN
0.1267084
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל RON
лв0.1503792
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל SEK
kr0.3317393
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל BGN
лв0.0581327
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל HUF
Ft11.8399253
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל CZK
0.7306619
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל KWD
د.ك0.01061705
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל ILS
0.1176578
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל AOA
Kz31.7317517
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל BHD
.د.ب0.01312337
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל BMD
$0.03481
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל DKK
kr0.2220878
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל HNL
L0.9026233
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל MUR
1.5887284
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל NAD
$0.6084788
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל NOK
kr0.3519291
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל NZD
$0.059177
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל PAB
B/.0.03481
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל PGK
K0.1455058
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל QAR
ر.ق0.1256641
1 Calcify Tech(CALCIFY) ל RSD
дин.3.4883101

Calcify Tech מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Calcify Tech, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCalcify Tech הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Calcify Tech

כמה שווה Calcify Tech (CALCIFY) היום?
החי CALCIFYהמחיר ב USD הוא 0.03481 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CALCIFY ל USD?
המחיר הנוכחי של CALCIFY ל USD הוא $ 0.03481. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Calcify Tech?
שווי השוק של CALCIFY הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CALCIFY?
ההיצע במחזור של CALCIFY הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CALCIFY?
‏‏CALCIFY השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CALCIFY?
CALCIFY ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CALCIFY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CALCIFY הוא $ 128.16K USD.
האם CALCIFY יעלה השנה?
CALCIFY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CALCIFY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:58:02 (UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CALCIFY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CALCIFY
CALCIFY
USD
USD

1 CALCIFY = 0.03481 USD

מסחרCALCIFY

USDTCALCIFY
$0.03481
$0.03481$0.03481
-0.25%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד