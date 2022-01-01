MagicCraft (MCRT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MagicCraft (MCRT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MagicCraft (MCRT) מידע Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. אתר רשמי: https://www.magiccraft.io מסמך לבן: https://docs.magiccraft.io סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq קנה MCRTעכשיו!

MagicCraft (MCRT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MagicCraft (MCRT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M ההיצע הכולל: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B אספקה במחזור: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M שיא כל הזמנים: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 שפל כל הזמנים: $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 מחיר נוכחי: $ 0.0004148 $ 0.0004148 $ 0.0004148 למידע נוסף על MagicCraft (MCRT) מחיר

MagicCraft (MCRT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MagicCraft (MCRT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MCRT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MCRTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MCRTטוקניומיקה, חקרו אתMCRTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MagicCraft (MCRT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MCRTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MCRT עכשיו את היסטוריית המחירים!

MCRT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MCRT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MCRT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MCRTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

