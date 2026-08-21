XRP Healthcare AI מחיר היום

מחיר XRP Healthcare AI (XRPHAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00472, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XRPHAI ל ILS הוא ₪ 0.00472 לכל XRPHAI.

XRP Healthcare AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XRPHAI. ב‑24 השעות האחרונות, XRPHAI סחר בין ₪ 0.00426 (נמוך) ל ₪ 0.0049 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XRPHAI נע ב +1.50% בשעה האחרונה ו +0.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 12.55K.

XRP Healthcare AI (XRPHAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 12.55K₪ 12.55K ₪ 12.55K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.72M₪ 4.72M ₪ 4.72M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי XRP

שווי השוק הנוכחי של XRP Healthcare AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 12.55K. ההיצע במחזור של XRPHAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.72M.