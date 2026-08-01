Asteroid מחיר היום

מחיר Asteroid (ASTEROID1) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002854, עם שינוי של 10.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTEROID1 ל ILS הוא ₪ 0.002854 לכל ASTEROID1.

Asteroid כרגע מדורג במקום #1369 לפי שווי שוק של ₪ 2.85M, עם היצע במחזור של 1.00B ASTEROID1. ב‑24 השעות האחרונות, ASTEROID1 סחר בין ₪ 0.00224 (נמוך) ל ₪ 0.002891 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0522635774944901124, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0000082014105901832.

ביצועים לטווח קצר, ASTEROID1 נע ב +2.99% בשעה האחרונה ו +46.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 64.43K.

Asteroid (ASTEROID1) מידע שוק

דירוג No.1369 שווי שוק ₪ 2.85M₪ 2.85M ₪ 2.85M נפח (24 שעות) ₪ 64.43K₪ 64.43K ₪ 64.43K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.85M₪ 2.85M ₪ 2.85M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Asteroid הוא ₪ 2.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 64.43K. ההיצע במחזור של ASTEROID1 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.85M.