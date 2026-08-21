Mancer מחיר היום

מחיר Mancer (MANCER) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001227, עם שינוי של 4.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANCER ל ILS הוא ₪ 0.001227 לכל MANCER.

Mancer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MANCER. ב‑24 השעות האחרונות, MANCER סחר בין ₪ 0.00109 (נמוך) ל ₪ 0.00177 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MANCER נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -53.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 61.05K.

Mancer (MANCER) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 61.05K₪ 61.05K ₪ 61.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.07M₪ 3.07M ₪ 3.07M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Mancer הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 61.05K. ההיצע במחזור של MANCER הוא --, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.07M.