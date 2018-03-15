מה זהLoom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Loom Network (LOOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Loom Network (LOOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Loom Network.

Loom Network (LOOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Loom Network (LOOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Loom Network (LOOM)

Loom Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Loom Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Loom Network כמה שווה Loom Network (LOOM) היום? החי LOOMהמחיר ב USD הוא 0.001516 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי LOOM ל USD? $ 0.001516 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של LOOM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Loom Network? שווי השוק של LOOM הוא $ 1.88M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של LOOM? ההיצע במחזור של LOOM הוא 1.24B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOOM? ‏‏LOOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7744539976119995 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOOM? LOOM ‏‏רשם מחירATL של 0.001325802388816845 USD . מהו נפח המסחר של LOOM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOOM הוא $ 62.41K USD . האם LOOM יעלה השנה? LOOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Loom Network (LOOM) עדכונים חשובים מהתעשייה

