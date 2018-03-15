Loom Network (LOOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001516. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001469 לבין שיא של $ 0.001575, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7744539976119995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001325802388816845.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOM השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, +1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Loom Network (LOOM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Loom Network הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.41K. ההיצע במחזור של LOOM הוא 1.24B, עם היצע כולל של 1300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.97M.
Loom Network (LOOM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Loom Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00002397
+1.58%
30 ימים
$ -0.000404
-21.05%
60 ימים
$ +0.000023
+1.54%
90 ימים
$ -0.002371
-61.00%
Loom Network שינוי מחיר היום
היום,LOOM רשם שינוי של $ +0.00002397 (+1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Loom Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000404 (-21.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Loom Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOOM ראה שינוי של $ +0.000023 (+1.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Loom Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002371 (-61.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Loom Network (LOOM)?
Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.
הבנת הטוקנומיקה של Loom Network (LOOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Loom Network (LOOM)
