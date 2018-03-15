עוד על LOOM

Loom Network סֵמֶל

Loom Network מְחִיר(LOOM)

1 LOOM ל USDמחיר חי:

$0.001541
$0.001541$0.001541
+1.58%1D
USD
Loom Network (LOOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:30:54 (UTC+8)

Loom Network (LOOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469
24 שעות נמוך
$ 0.001575
$ 0.001575$ 0.001575
גבוה 24 שעות

$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469

$ 0.001575
$ 0.001575$ 0.001575

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

+0.33%

+1.58%

+4.76%

+4.76%

Loom Network (LOOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001516. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001469 לבין שיא של $ 0.001575, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7744539976119995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001325802388816845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOM השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, +1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loom Network (LOOM) מידע שוק

No.1882

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 62.41K
$ 62.41K$ 62.41K

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15 00:00:00

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

שווי השוק הנוכחי של Loom Network הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.41K. ההיצע במחזור של LOOM הוא 1.24B, עם היצע כולל של 1300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.97M.

Loom Network (LOOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Loom Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00002397+1.58%
30 ימים$ -0.000404-21.05%
60 ימים$ +0.000023+1.54%
90 ימים$ -0.002371-61.00%
Loom Network שינוי מחיר היום

היום,LOOM רשם שינוי של $ +0.00002397 (+1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Loom Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000404 (-21.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Loom Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOOM ראה שינוי של $ +0.000023 (+1.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Loom Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002371 (-61.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Loom Network (LOOM)?

בדוק את Loom Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLoom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Loom Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLOOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Loom Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLoom Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Loom Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Loom Network (LOOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Loom Network (LOOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Loom Network.

בדוק את Loom Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Loom Network (LOOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Loom Network (LOOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Loom Network (LOOM)

מחפש איך לקנותLoom Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Loom Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Loom Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Loom Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLoom Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Loom Network

כמה שווה Loom Network (LOOM) היום?
החי LOOMהמחיר ב USD הוא 0.001516 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOOM ל USD?
המחיר הנוכחי של LOOM ל USD הוא $ 0.001516. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Loom Network?
שווי השוק של LOOM הוא $ 1.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOOM?
ההיצע במחזור של LOOM הוא 1.24B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOOM?
‏‏LOOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7744539976119995 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOOM?
LOOM ‏‏רשם מחירATL של 0.001325802388816845 USD.
מהו נפח המסחר של LOOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOOM הוא $ 62.41K USD.
האם LOOM יעלה השנה?
LOOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:30:54 (UTC+8)

כתב ויתור

