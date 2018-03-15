Loom Network (LOOM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Loom Network (LOOM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Loom Network (LOOM) מידע Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. אתר רשמי: https://loomx.io/ מסמך לבן: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D קנה LOOMעכשיו!

Loom Network (LOOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Loom Network (LOOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M ההיצע הכולל: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B אספקה במחזור: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M שיא כל הזמנים: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 שפל כל הזמנים: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 מחיר נוכחי: $ 0.001411 $ 0.001411 $ 0.001411 למידע נוסף על Loom Network (LOOM) מחיר

Loom Network (LOOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Loom Network (LOOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LOOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LOOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LOOMטוקניומיקה, חקרו אתLOOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

