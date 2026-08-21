Immunefi מחיר היום

מחיר Immunefi (IMU) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002334, עם שינוי של 7.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMU ל ILS הוא ₪ 0.002334 לכל IMU.

Immunefi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- IMU. ב‑24 השעות האחרונות, IMU סחר בין ₪ 0.002073 (נמוך) ל ₪ 0.003136 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IMU נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו -18.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 75.87K.

Immunefi (IMU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 75.87K₪ 75.87K ₪ 75.87K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 23.34M₪ 23.34M ₪ 23.34M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Immunefi הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 75.87K. ההיצע במחזור של IMU הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 23.34M.