Gochujang Coin סֵמֶל

Gochujang Coin מְחִיר(GOCHU)

1 GOCHU ל USDמחיר חי:

$0.0000002714
$0.0000002714$0.0000002714
-4.83%1D
USD
Gochujang Coin (GOCHU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:36 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000002664
$ 0.0000002664$ 0.0000002664
24 שעות נמוך
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
גבוה 24 שעות

$ 0.0000002664
$ 0.0000002664$ 0.0000002664

$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003

$ 0.000003216336919099
$ 0.000003216336919099$ 0.000003216336919099

$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121

-0.48%

-4.83%

-3.98%

-3.98%

Gochujang Coin (GOCHU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000002706. במהלך 24 השעות האחרונות, GOCHU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000002664 לבין שיא של $ 0.0000003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOCHUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000003216336919099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000100066496121.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOCHU השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gochujang Coin (GOCHU) מידע שוק

No.1646

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 76.42K
$ 76.42K$ 76.42K

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

11.18T
11.18T 11.18T

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

37.26%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Gochujang Coin הוא $ 3.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.42K. ההיצע במחזור של GOCHU הוא 11.18T, עם היצע כולל של 29999999950000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.12M.

Gochujang Coin (GOCHU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gochujang Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000013774-4.83%
30 ימים$ -0.0000005799-68.19%
60 ימים$ -0.0000014441-84.22%
90 ימים$ -0.0000020591-88.39%
Gochujang Coin שינוי מחיר היום

היום,GOCHU רשם שינוי של $ -0.000000013774 (-4.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gochujang Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000005799 (-68.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gochujang Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOCHU ראה שינוי של $ -0.0000014441 (-84.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gochujang Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000020591 (-88.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gochujang Coin (GOCHU)?

בדוק את Gochujang Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gochujang Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGOCHU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gochujang Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGochujang Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gochujang Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gochujang Coin (GOCHU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gochujang Coin (GOCHU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gochujang Coin.

בדוק את Gochujang Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Gochujang Coin (GOCHU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gochujang Coin (GOCHU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOCHU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gochujang Coin (GOCHU)

מחפש איך לקנותGochujang Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gochujang Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Gochujang Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gochujang Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGochujang Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gochujang Coin

כמה שווה Gochujang Coin (GOCHU) היום?
החי GOCHUהמחיר ב USD הוא 0.0000002706 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOCHU ל USD?
המחיר הנוכחי של GOCHU ל USD הוא $ 0.0000002706. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gochujang Coin?
שווי השוק של GOCHU הוא $ 3.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOCHU?
ההיצע במחזור של GOCHU הוא 11.18T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOCHU?
‏‏GOCHU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000003216336919099 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOCHU?
GOCHU ‏‏רשם מחירATL של 0.000000100066496121 USD.
מהו נפח המסחר של GOCHU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOCHU הוא $ 76.42K USD.
האם GOCHU יעלה השנה?
GOCHU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOCHU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

