Gochujang Coin (GOCHU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000002706. במהלך 24 השעות האחרונות, GOCHU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000002664 לבין שיא של $ 0.0000003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOCHUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000003216336919099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000100066496121.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOCHU השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gochujang Coin (GOCHU) מידע שוק
No.1646
$ 3.02M
$ 76.42K
$ 8.12M
11.18T
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000
37.26%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Gochujang Coin הוא $ 3.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.42K. ההיצע במחזור של GOCHU הוא 11.18T, עם היצע כולל של 29999999950000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.12M.
Gochujang Coin (GOCHU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gochujang Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000013774
-4.83%
30 ימים
$ -0.0000005799
-68.19%
60 ימים
$ -0.0000014441
-84.22%
90 ימים
$ -0.0000020591
-88.39%
Gochujang Coin שינוי מחיר היום
היום,GOCHU רשם שינוי של $ -0.000000013774 (-4.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gochujang Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000005799 (-68.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gochujang Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOCHU ראה שינוי של $ -0.0000014441 (-84.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gochujang Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000020591 (-88.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gochujang Coin (GOCHU)?
Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.
Gochujang Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gochujang Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGOCHU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gochujang Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGochujang Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Gochujang Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Gochujang Coin (GOCHU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gochujang Coin (GOCHU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gochujang Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Gochujang Coin (GOCHU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOCHU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Gochujang Coin (GOCHU)
מחפש איך לקנותGochujang Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gochujang Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
