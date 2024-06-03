Gochujang Coin (GOCHU) טוקנומיקה

Gochujang Coin (GOCHU) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Gochujang Coin (GOCHU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Gochujang Coin (GOCHU) מידע

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

אתר רשמי:
https://gochu.org
מסמך לבן:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
סייר בלוקים:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Gochujang Coin (GOCHU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gochujang Coin (GOCHU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M
ההיצע הכולל:
$ 30.00T
$ 30.00T$ 30.00T
אספקה במחזור:
$ 11.18T
$ 11.18T$ 11.18T
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M
שיא כל הזמנים:
$ 0.000003236
$ 0.000003236$ 0.000003236
שפל כל הזמנים:
$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121
מחיר נוכחי:
$ 0.0000002657
$ 0.0000002657$ 0.0000002657

Gochujang Coin (GOCHU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Gochujang Coin (GOCHU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GOCHU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GOCHUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GOCHUטוקניומיקה, חקרו אתGOCHUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GOCHU

מעוניין להוסיף את Gochujang Coin (GOCHU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GOCHU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Gochujang Coin (GOCHU) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של GOCHUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

GOCHU חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן GOCHU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GOCHU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.