Gochujang Coin (GOCHU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gochujang Coin (GOCHU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gochujang Coin (GOCHU) מידע Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. אתר רשמי: https://gochu.org מסמך לבן: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c קנה GOCHUעכשיו!

Gochujang Coin (GOCHU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gochujang Coin (GOCHU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M ההיצע הכולל: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T אספקה במחזור: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M שיא כל הזמנים: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 שפל כל הזמנים: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 מחיר נוכחי: $ 0.0000002657 $ 0.0000002657 $ 0.0000002657 למידע נוסף על Gochujang Coin (GOCHU) מחיר

Gochujang Coin (GOCHU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gochujang Coin (GOCHU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GOCHU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GOCHUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GOCHUטוקניומיקה, חקרו אתGOCHUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GOCHU מעוניין להוסיף את Gochujang Coin (GOCHU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GOCHU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GOCHU ב-MEXC עכשיו!

Gochujang Coin (GOCHU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GOCHUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GOCHU עכשיו את היסטוריית המחירים!

GOCHU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GOCHU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GOCHU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GOCHUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!