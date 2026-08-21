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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Dymension, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Dymension, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Dymension (DYM) ניתוח טכני היום

Dymension (DYM) ניתוח טכני היום

דף Dymension הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DYM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Dymension למטה.

Dymension (DYM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01558--+9.56%+1.76%-40.52%
למידע נוסף על Dymension מחיר

Dymension אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Dymension במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 2
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01561
0.0156
R2
0.0156
0.01559
R1
0.01559
0.01559
PP
0.01558
0.01558
S1
0.01557
0.01557
S2
0.01556
0.01557
S3
0.01555
0.01556

Dymension אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.48M
$6.25 M
$6.73 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Dymension זרימת הון

זרימת נטו פנימהDYMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.02
2026-08-20$0.02 M0.02
2026-08-19$0.01 M0.01
2026-08-18-$0.01 M0.01
2026-08-17-$0.02 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Dymension

סחור ב Dymension (DYM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Dymension מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDYM
$0.01558
$0.01558$0.01558
+1.16%
4.57M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DYM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DYM
DYM
USD
USD

1 DYM = 0.01558 USD

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