CUPSEY מחיר היום

מחיר CUPSEY (CUPSEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00056206, עם שינוי של 2.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUPSEY ל USD הוא $ 0.00056206 לכל CUPSEY.

CUPSEY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 561,820, עם היצע במחזור של 999.57M CUPSEY. ב‑24 השעות האחרונות, CUPSEY סחר בין $ 0.00053297 (נמוך) ל $ 0.00060046 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00095921, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00044094.

ביצועים לטווח קצר, CUPSEY נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו -17.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.18K.

CUPSEY (CUPSEY) מידע שוק

שווי שוק $ 561.82K$ 561.82K $ 561.82K נפח (24 שעות) $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 561.82K$ 561.82K $ 561.82K אספקת מחזור 999.57M 999.57M 999.57M אספקה כוללת 999,566,742.535116 999,566,742.535116 999,566,742.535116

שווי השוק הנוכחי של CUPSEY הוא $ 561.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.18K. ההיצע במחזור של CUPSEY הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999566742.535116. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 561.82K.