The Toad Pepe מחיר היום

מחיר The Toad Pepe (TOAD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005401, עם שינוי של 31.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOAD ל ILS הוא ₪ 0.005401 לכל TOAD.

The Toad Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TOAD. ב‑24 השעות האחרונות, TOAD סחר בין ₪ 0.003942 (נמוך) ל ₪ 0.006452 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TOAD נע ב +3.36% בשעה האחרונה ו -45.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 102.10K.

The Toad Pepe (TOAD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 102.10K₪ 102.10K ₪ 102.10K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.19M₪ 5.19M ₪ 5.19M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 960,600,000 960,600,000 960,600,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של The Toad Pepe הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 102.10K. ההיצע במחזור של TOAD הוא --, עם היצע כולל של 960600000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.19M.