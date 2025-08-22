Catalyse AI (CAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00115. במהלך 24 השעות האחרונות, CAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00115 לבין שיא של $ 0.00115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12908008355841746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00186101996225402.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+43.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Catalyse AI (CAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Catalyse AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של CAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.00K.
Catalyse AI (CAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Catalyse AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.00289
-71.54%
60 ימים
$ -0.0069
-85.72%
90 ימים
$ -0.00385
-77.00%
Catalyse AI שינוי מחיר היום
היום,CAI רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Catalyse AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00289 (-71.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Catalyse AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAI ראה שינוי של $ -0.0069 (-85.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Catalyse AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00385 (-77.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Catalyse AI (CAI)?
Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed.
Catalyse AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Catalyse AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Catalyse AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCatalyse AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Catalyse AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Catalyse AI (CAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Catalyse AI (CAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Catalyse AI.
הבנת הטוקנומיקה של Catalyse AI (CAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Catalyse AI (CAI)
מחפש איך לקנותCatalyse AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Catalyse AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.