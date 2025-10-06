Bitlayer מחיר היום

מחיר Bitlayer (BTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.04832, עם שינוי של 1.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTR ל USD הוא $ 0.04832 לכל BTR.

Bitlayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BTR. ב‑24 השעות האחרונות, BTR סחר בין $ 0.04593 (נמוך) ל $ 0.04972 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BTR נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -20.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 257.00K.

Bitlayer (BTR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 257.00K$ 257.00K $ 257.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.32M$ 48.32M $ 48.32M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BITLAYER

שווי השוק הנוכחי של Bitlayer הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 257.00K. ההיצע במחזור של BTR הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.32M.