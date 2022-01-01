Catalyse AI (CAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Catalyse AI (CAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Catalyse AI (CAI) מידע Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed. אתר רשמי: https://catalyse.gg סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec קנה CAIעכשיו!

Catalyse AI (CAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Catalyse AI (CAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K שיא כל הזמנים: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 שפל כל הזמנים: $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 מחיר נוכחי: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 למידע נוסף על Catalyse AI (CAI) מחיר

Catalyse AI (CAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Catalyse AI (CAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CAIטוקניומיקה, חקרו אתCAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CAI מעוניין להוסיף את Catalyse AI (CAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CAI ב-MEXC עכשיו!

Catalyse AI (CAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

CAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

