מחיר UCN (UCN) בזמן אמת היום הוא $ 1,549.84, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UCN ל USD הוא $ 1,549.84 לכל UCN.

UCN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UCN. ב‑24 השעות האחרונות, UCN סחר בין $ 1,540.5 (נמוך) ל $ 1,553.44 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UCN נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +3.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.71M.

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 6.71M$ 6.71M $ 6.71M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.98M$ 154.98M $ 154.98M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000 100,000 100,000 בלוקצ'יין ציבורי UCHAIN

שווי השוק הנוכחי של UCN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.71M. ההיצע במחזור של UCN הוא --, עם היצע כולל של 100000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.98M.