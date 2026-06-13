Block Sec Arena מחיר היום

מחיר Block Sec Arena (BSA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00414, עם שינוי של 33.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSA ל ILS הוא ₪ 0.00414 לכל BSA.

Block Sec Arena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BSA. ב‑24 השעות האחרונות, BSA סחר בין ₪ 0.00281 (נמוך) ל ₪ 0.00482 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BSA נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -61.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 488.84K.

Block Sec Arena (BSA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 488.84K₪ 488.84K ₪ 488.84K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 414.00K₪ 414.00K ₪ 414.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Block Sec Arena הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 488.84K. ההיצע במחזור של BSA הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 414.00K.