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מחיר Block Sec Arena בזמן אמת היום הוא 0.00414 ILS.BSA שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר BSA ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Block Sec Arena בזמן אמת היום הוא 0.00414 ILS.BSA שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר BSA ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Block Sec Arena סֵמֶל

Block Sec Arena מְחִיר(BSA)

1 BSA ל ILSמחיר חי:

₪0.0120888
₪0.0120888₪0.0120888
+33.98%1D
ILS
Block Sec Arena (BSA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:28:53 (UTC+8)

Block Sec Arena מחיר היום

מחיר Block Sec Arena (BSA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00414, עם שינוי של 33.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSA ל ILS הוא ₪ 0.00414 לכל BSA.

Block Sec Arena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BSA. ב‑24 השעות האחרונות, BSA סחר בין ₪ 0.00281 (נמוך) ל ₪ 0.00482 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BSA נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -61.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 488.84K.

Block Sec Arena (BSA) מידע שוק

--
----

₪ 488.84K
₪ 488.84K₪ 488.84K

₪ 414.00K
₪ 414.00K₪ 414.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Block Sec Arena הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 488.84K. ההיצע במחזור של BSA הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 414.00K.

Block Sec Arena היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.00281
₪ 0.00281₪ 0.00281
24 שעות נמוך
₪ 0.00482
₪ 0.00482₪ 0.00482
גבוה 24 שעות

₪ 0.00281
₪ 0.00281₪ 0.00281

₪ 0.00482
₪ 0.00482₪ 0.00482

--
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--
----

+0.24%

+33.98%

-61.53%

-61.53%

Block Sec Arena (BSA) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Block Sec Arenaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.003066+33.98%
30 ימים₪ -2.14506-99.81%
60 ימים₪ -0.19586-97.93%
90 ימים₪ -0.19586-97.93%
Block Sec Arena שינוי מחיר היום

היום,BSA רשם שינוי של ₪ +0.003066 (+33.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Block Sec Arena שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -2.14506 (-99.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Block Sec Arena שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BSA ראה שינוי של ₪ -0.19586 (-97.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Block Sec Arena שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.19586 (-97.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Block Sec Arena (BSA)?

בדוק את Block Sec Arena עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Block Sec Arena

Block Sec Arena (BSA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BSA הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Block Sec Arena (BSA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Block Sec Arena עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Block Sec Arena תגיע ב 2026–2027? בקר בדף BSA תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Block Sec Arena תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Block Sec Arena ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Block Sec Arena? קניית BSA מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Block Sec Arena. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Block Sec Arena (BSA) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וBlock Sec Arenaיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Block Sec Arena (BSA) מדריך

מה אפשר לעשות עם Block Sec Arena

החזקת Block Sec Arena מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהBlock Sec Arena (BSA)

BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Block Sec Arena

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:28:53 (UTC+8)

Block Sec Arena (BSA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBSA
₪0.0123224
₪0.0123224₪0.0123224
0.00%
0.00% (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 BSA = 0.0120888 ILS