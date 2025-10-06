Yooldo Games מחיר היום

מחיר Yooldo Games (ESPORTS) בזמן אמת היום הוא $ 0.33847, עם שינוי של 5.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESPORTS ל USD הוא $ 0.33847 לכל ESPORTS.

Yooldo Games כרגע מדורג במקום #329 לפי שווי שוק של $ 78.30M, עם היצע במחזור של 231.35M ESPORTS. ב‑24 השעות האחרונות, ESPORTS סחר בין $ 0.33438 (נמוך) ל $ 0.38285 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.4100336900252429, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05189790997151288.

ביצועים לטווח קצר, ESPORTS נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו +38.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 105.38K.

Yooldo Games (ESPORTS) מידע שוק

דירוג No.329 שווי שוק $ 78.30M$ 78.30M $ 78.30M נפח (24 שעות) $ 105.38K$ 105.38K $ 105.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.62M$ 304.62M $ 304.62M אספקת מחזור 231.35M 231.35M 231.35M מקסימום היצע 900,000,000 900,000,000 900,000,000 אספקה כוללת 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 שיעור מחזור 25.70% בלוקצ'יין ציבורי BSC

