Block Sec Arena (BSA) טוקנומיקה
Block Sec Arena (BSA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Block Sec Arena (BSA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Block Sec Arena (BSA) מידע
BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.
Block Sec Arena (BSA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Block Sec Arena (BSA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BSA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BSAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BSAטוקניומיקה, חקרו אתBSAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
איך לקנות BSA
מעוניין להוסיף את Block Sec Arena (BSA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BSA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.
Block Sec Arena (BSA) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של BSAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
BSA חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BSA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BSA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC הוא השער שלך ללא עמלות להזדמנויות אינסופיות.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.
אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות
קנה Block Sec Arena (BSA)
סְכוּם
1 BSA = 0.00436 USD
מסחר Block Sec Arena (BSA)
HOT
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
נפח TOP
מטבעות הקריפטו עם נפח המסחר הגבוה ביותר
נוסף לאחרונה
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
המרוויחים המובילים
העולים המובילים בקריפטו ב 24 שעות שכל סוחר צריך לשים לב אליהם