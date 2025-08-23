עוד על AI16Z

AI16Z מידע על מחיר

AI16Z אתר רשמי

AI16Z טוקניומיקה

AI16Z תחזית מחיר

AI16Z היסטוריה

AI16Z מדריך קנייה

AI16Zממיר מטבעות לפיאט

AI16Z ספוט

AI16Z חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AI16Z סֵמֶל

AI16Z מְחִיר(AI16Z)

1 AI16Z ל USDמחיר חי:

$0.1137
$0.1137$0.1137
-8.23%1D
USD
AI16Z (AI16Z) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:09:32 (UTC+8)

AI16Z (AI16Z) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.112
$ 0.112$ 0.112
24 שעות נמוך
$ 0.132
$ 0.132$ 0.132
גבוה 24 שעות

$ 0.112
$ 0.112$ 0.112

$ 0.132
$ 0.132$ 0.132

$ 2.479160142705961
$ 2.479160142705961$ 2.479160142705961

$ 0.001725457772544541
$ 0.001725457772544541$ 0.001725457772544541

+0.44%

-8.23%

-7.26%

-7.26%

AI16Z (AI16Z) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1137. במהלך 24 השעות האחרונות, AI16Z נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.112 לבין שיא של $ 0.132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AI16Zהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.479160142705961, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001725457772544541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AI16Z השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI16Z (AI16Z) מידע שוק

No.302

$ 125.07M
$ 125.07M$ 125.07M

$ 200.56K
$ 200.56K$ 200.56K

$ 125.07M
$ 125.07M$ 125.07M

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,999,958.01
1,099,999,958.01 1,099,999,958.01

1,099,997,783.4849336
1,099,997,783.4849336 1,099,997,783.4849336

99.99%

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של AI16Z הוא $ 125.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 200.56K. ההיצע במחזור של AI16Z הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099997783.4849336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.07M.

AI16Z (AI16Z) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AI16Zהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.010197-8.23%
30 ימים$ -0.0387-25.40%
60 ימים$ -0.0203-15.15%
90 ימים$ -0.2018-63.97%
AI16Z שינוי מחיר היום

היום,AI16Z רשם שינוי של $ -0.010197 (-8.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AI16Z שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0387 (-25.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AI16Z שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AI16Z ראה שינוי של $ -0.0203 (-15.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AI16Z שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2018 (-63.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI16Z (AI16Z)?

בדוק את AI16Z עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAI16Z (AI16Z)

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

AI16Z זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AI16Zההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAI16Z את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AI16Zאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAI16Z לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AI16Zתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI16Z (AI16Z) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI16Z (AI16Z) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI16Z.

בדוק את AI16Z תחזית המחיר עכשיו‏!

AI16Z (AI16Z) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI16Z (AI16Z) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AI16Z הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AI16Z (AI16Z)

מחפש איך לקנותAI16Z? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AI16Zב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AI16Z למטבעות מקומיים

1 AI16Z(AI16Z) ל VND
2,992.0155
1 AI16Z(AI16Z) ל AUD
A$0.175098
1 AI16Z(AI16Z) ל GBP
0.084138
1 AI16Z(AI16Z) ל EUR
0.096645
1 AI16Z(AI16Z) ל USD
$0.1137
1 AI16Z(AI16Z) ל MYR
RM0.47754
1 AI16Z(AI16Z) ל TRY
4.6617
1 AI16Z(AI16Z) ל JPY
¥16.7139
1 AI16Z(AI16Z) ל ARS
ARS$150.396675
1 AI16Z(AI16Z) ל RUB
9.191508
1 AI16Z(AI16Z) ל INR
9.954435
1 AI16Z(AI16Z) ל IDR
Rp1,833.870711
1 AI16Z(AI16Z) ל KRW
157.915656
1 AI16Z(AI16Z) ל PHP
6.442242
1 AI16Z(AI16Z) ל EGP
￡E.5.51445
1 AI16Z(AI16Z) ל BRL
R$0.616254
1 AI16Z(AI16Z) ל CAD
C$0.156906
1 AI16Z(AI16Z) ל BDT
13.832742
1 AI16Z(AI16Z) ל NGN
173.852985
1 AI16Z(AI16Z) ל COP
$456.626022
1 AI16Z(AI16Z) ל ZAR
R.1.997709
1 AI16Z(AI16Z) ל UAH
4.712865
1 AI16Z(AI16Z) ל VES
Bs15.918
1 AI16Z(AI16Z) ל CLP
$109.152
1 AI16Z(AI16Z) ל PKR
Rs32.236224
1 AI16Z(AI16Z) ל KZT
60.834048
1 AI16Z(AI16Z) ל THB
฿3.688428
1 AI16Z(AI16Z) ל TWD
NT$3.465576
1 AI16Z(AI16Z) ל AED
د.إ0.417279
1 AI16Z(AI16Z) ל CHF
Fr0.09096
1 AI16Z(AI16Z) ל HKD
HK$0.887997
1 AI16Z(AI16Z) ל AMD
֏43.528908
1 AI16Z(AI16Z) ל MAD
.د.م1.0233
1 AI16Z(AI16Z) ל MXN
$2.118231
1 AI16Z(AI16Z) ל SAR
ريال0.426375
1 AI16Z(AI16Z) ל PLN
0.413868
1 AI16Z(AI16Z) ל RON
лв0.490047
1 AI16Z(AI16Z) ל SEK
kr1.082424
1 AI16Z(AI16Z) ל BGN
лв0.189879
1 AI16Z(AI16Z) ל HUF
Ft38.64663
1 AI16Z(AI16Z) ל CZK
2.385426
1 AI16Z(AI16Z) ל KWD
د.ك0.0346785
1 AI16Z(AI16Z) ל ILS
0.383169
1 AI16Z(AI16Z) ל AOA
Kz103.645509
1 AI16Z(AI16Z) ל BHD
.د.ب0.0428649
1 AI16Z(AI16Z) ל BMD
$0.1137
1 AI16Z(AI16Z) ל DKK
kr0.725406
1 AI16Z(AI16Z) ל HNL
L2.976666
1 AI16Z(AI16Z) ל MUR
5.189268
1 AI16Z(AI16Z) ל NAD
$1.993161
1 AI16Z(AI16Z) ל NOK
kr1.147233
1 AI16Z(AI16Z) ל NZD
$0.19329
1 AI16Z(AI16Z) ל PAB
B/.0.1137
1 AI16Z(AI16Z) ל PGK
K0.479814
1 AI16Z(AI16Z) ל QAR
ر.ق0.412731
1 AI16Z(AI16Z) ל RSD
дин.11.383644

AI16Z מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AI16Z, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAI16Z הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AI16Z

כמה שווה AI16Z (AI16Z) היום?
החי AI16Zהמחיר ב USD הוא 0.1137 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AI16Z ל USD?
המחיר הנוכחי של AI16Z ל USD הוא $ 0.1137. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI16Z?
שווי השוק של AI16Z הוא $ 125.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AI16Z?
ההיצע במחזור של AI16Z הוא 1.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AI16Z?
‏‏AI16Z השיג מחיר שיא (ATH) של 2.479160142705961 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AI16Z?
AI16Z ‏‏רשם מחירATL של 0.001725457772544541 USD.
מהו נפח המסחר של AI16Z?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AI16Z הוא $ 200.56K USD.
האם AI16Z יעלה השנה?
AI16Z ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AI16Z תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:09:32 (UTC+8)

AI16Z (AI16Z) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AI16Z-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AI16Z
AI16Z
USD
USD

1 AI16Z = 0.1137 USD

מסחרAI16Z

USDCAI16Z
$0.1134
$0.1134$0.1134
-8.17%
USDTAI16Z
$0.1137
$0.1137$0.1137
-8.23%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד