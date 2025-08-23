עוד על ACOLYT

Acolyte by Virtuals סֵמֶל

Acolyte by Virtuals מְחִיר(ACOLYT)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:08:23 (UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) מידע על מחיר (USD)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002999. במהלך 24 השעות האחרונות, ACOLYT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002887 לבין שיא של $ 0.003318, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACOLYTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,607.7263566881493, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000065996165511156.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACOLYT השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -3.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Acolyte by Virtuals הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.59K. ההיצע במחזור של ACOLYT הוא 968.86M, עם היצע כולל של 993082937.8227464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98M.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Acolyte by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012386-3.96%
30 ימים$ +0.000199+7.10%
60 ימים$ -0.002647-46.89%
90 ימים$ -0.005138-63.15%
Acolyte by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,ACOLYT רשם שינוי של $ -0.00012386 (-3.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Acolyte by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000199 (+7.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Acolyte by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACOLYT ראה שינוי של $ -0.002647 (-46.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Acolyte by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005138 (-63.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Acolyte by Virtuals (ACOLYT)?

מה זהAcolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Acolyte by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Acolyte by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Acolyte by Virtuals (ACOLYT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Acolyte by Virtuals (ACOLYT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Acolyte by Virtuals.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Acolyte by Virtuals (ACOLYT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACOLYT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

מחפש איך לקנותAcolyte by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Acolyte by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACOLYT למטבעות מקומיים

Acolyte by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Acolyte by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAcolyte by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Acolyte by Virtuals

כמה שווה Acolyte by Virtuals (ACOLYT) היום?
החי ACOLYTהמחיר ב USD הוא 0.002999 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACOLYT ל USD?
המחיר הנוכחי של ACOLYT ל USD הוא $ 0.002999. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Acolyte by Virtuals?
שווי השוק של ACOLYT הוא $ 2.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACOLYT?
ההיצע במחזור של ACOLYT הוא 968.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACOLYT?
‏‏ACOLYT השיג מחיר שיא (ATH) של 1,607.7263566881493 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACOLYT?
ACOLYT ‏‏רשם מחירATL של 0.000065996165511156 USD.
מהו נפח המסחר של ACOLYT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACOLYT הוא $ 55.59K USD.
האם ACOLYT יעלה השנה?
ACOLYT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACOLYT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:08:23 (UTC+8)

