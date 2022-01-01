Acolyte by Virtuals (ACOLYT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Acolyte by Virtuals (ACOLYT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) מידע Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. אתר רשמי: https://acolyt.ai/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb קנה ACOLYTעכשיו!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Acolyte by Virtuals (ACOLYT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M ההיצע הכולל: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M אספקה במחזור: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M שיא כל הזמנים: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 שפל כל הזמנים: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 מחיר נוכחי: $ 0.002728 $ 0.002728 $ 0.002728 למידע נוסף על Acolyte by Virtuals (ACOLYT) מחיר

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Acolyte by Virtuals (ACOLYT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ACOLYT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ACOLYTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ACOLYTטוקניומיקה, חקרו אתACOLYTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ACOLYT מעוניין להוסיף את Acolyte by Virtuals (ACOLYT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ACOLYT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ACOLYT ב-MEXC עכשיו!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ACOLYTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ACOLYT עכשיו את היסטוריית המחירים!

ACOLYT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ACOLYT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ACOLYT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ACOLYTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

