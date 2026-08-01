1000PEPPER מחיר היום

מחיר 1000PEPPER (1000PEPPER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1000PEPPER ל USD הוא $ 0 לכל 1000PEPPER.

1000PEPPER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,044,403, עם היצע במחזור של 8.75T 1000PEPPER. ב‑24 השעות האחרונות, 1000PEPPER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 1000PEPPER נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +6.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1000PEPPER (1000PEPPER) מידע שוק

שווי שוק $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M אספקת מחזור 8.75T 8.75T 8.75T אספקה כוללת 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633

שווי השוק הנוכחי של 1000PEPPER הוא $ 4.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1000PEPPER הוא 8.75T, עם היצע כולל של 8745680309696.633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.04M.