10 figs (FIGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 117,193$ 117,193 $ 117,193 המחיר הנמוך ביותר $ 3,359.95$ 3,359.95 $ 3,359.95 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.98% שינוי מחיר (7D) -2.98%

10 figs (FIGS) המחיר בזמן אמת של הוא $6,359.09. במהלך 24 השעות האחרונות, FIGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 117,193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3,359.95.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIGS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

10 figs (FIGS) מידע שוק

שווי שוק $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K אספקת מחזור 10.00 10.00 10.00 אספקה כוללת 10.0 10.0 10.0

שווי השוק הנוכחי של 10 figs הוא $ 63.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIGS הוא 10.00, עם היצע כולל של 10.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.59K.