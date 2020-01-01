10 figs (FIGS) טוקנומיקה
10 figs (FIGS) מידע
10 figs is literally 10 figs
limited supply of ten delicious figs
symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.
wtf is 10 figs?
$figs is an entirely original meta
let’s break it down 👇
figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers
6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs
what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs
tokenomics:
tl:dr there are only 10 $figs
Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10
memes part 1:
beyond numbers & tokenomics…
figs is a just a f****** fruit
figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.
memes part 2:
fig heads
we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.
memes part 3:
fig season
As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe
fig season is coming.
memes part 4:
fig brained = high IQ + retardio
A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.
the community:
what is a meme without a community?
Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process
it’s always a sunny day on the farm, so lock in
10 figs (FIGS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 10 figs (FIGS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
10 figs (FIGS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של 10 figs (FIGS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FIGS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FIGSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FIGSטוקניומיקה, חקרו אתFIGSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
