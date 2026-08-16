قیمت امروز ZKWASM

قیمت لحظه‌ ای ZKWASM (ZKWASM) در حال حاضر برابر با $ 0.00165196 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 52.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZKWASM به USD برابر با $ 0.00165196 برای هر ZKWASM می‌ باشد.

توکن ZKWASM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,573 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.59M ZKWASM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZKWASM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00221344 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.128216 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZKWASM طی یک ساعت گذشته به میزان -15.79% و در هفت روز اخیر به میزان +60.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.62K رسیده است.

اطلاعات بازار ZKWASM (ZKWASM)

ارزش بازار $ 83.57K$ 83.57K $ 83.57K حجم (24 ساعته) $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M سرمایه در گردش 50.59M 50.59M 50.59M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZKWASM برابر است با $ 83.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.62K. عرضه در گردش ZKWASM برابر است با 50.59M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.65M است.