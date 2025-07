اطلاعات YieldNest Restaked ETH (YNETH).

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

وب‌ سایت رسمی: https://yieldnest.finance/ وایت پیپر https://docs.yieldnest.finance/