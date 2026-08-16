قیمت امروز Xavier

قیمت لحظه‌ ای Xavier (XAVIER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XAVIER به USD برابر با $ 0 برای هر XAVIER می‌ باشد.

توکن Xavier در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,863 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.97M XAVIER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XAVIER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XAVIER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -26.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Xavier (XAVIER)

ارزش بازار $ 74.86K$ 74.86K $ 74.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.86K$ 74.86K $ 74.86K سرمایه در گردش 989.97M 989.97M 989.97M عرضه کل 989,967,457.291122 989,967,457.291122 989,967,457.291122

ارزش بازار فعلی Xavier برابر است با $ 74.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XAVIER برابر است با 989.97M، و عرضه کل آن 989967457.291122 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.86K است.