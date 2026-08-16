قیمت امروز Wrapped IP

قیمت لحظه‌ ای Wrapped IP (WIP) در حال حاضر برابر با $ 0.210057 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WIP به USD برابر با $ 0.210057 برای هر WIP می‌ باشد.

توکن Wrapped IP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 627,848 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.99M WIP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WIP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.73 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.205333 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WIP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.91 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped IP (WIP)

ارزش بازار $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K حجم (24 ساعته) $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K سرمایه در گردش 2.99M 2.99M 2.99M عرضه کل 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591

ارزش بازار فعلی Wrapped IP برابر است با $ 627.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.91. عرضه در گردش WIP برابر است با 2.99M، و عرضه کل آن 2988934.006572591 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 627.85K است.