Wrapped ElephantWELEPHANT چیست

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains. Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

منبع Wrapped Elephant (WELEPHANT) وب سایت رسمی

WELEPHANT به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Elephant (WELEPHANT)

درک، توکنومیکس Wrapped Elephant (WELEPHANT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WELEPHANT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Elephant (WELEPHANT) امروز Wrapped Elephant (WELEPHANT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WELEPHANT به واحد USD برابر است با 0.00551493 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WELEPHANT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00551493 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WELEPHANT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Elephant چقدر است؟ ارزش بازار WELEPHANT برابر است با $ 176.91K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WELEPHANT چقدر است؟ عرضه در گردش WELEPHANT برابر است با 32.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WELEPHANT چقدر بوده است؟ WELEPHANT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00642276 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WELEPHANT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WELEPHANT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00465357 USD رسید. حجم معاملات WELEPHANT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WELEPHANT برابر است با -- USD . آیا WELEPHANT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WELEPHANT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WELEPHANT مراجعه کنید.

