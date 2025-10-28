قیمت لحظه‌ ای Wrapped Elephant امروز برابر است با 0.00551493 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WELEPHANT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WELEPHANT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Wrapped Elephant امروز برابر است با 0.00551493 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WELEPHANT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WELEPHANT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WELEPHANT

اطلاعات قیمت WELEPHANT

وب‌سایت رسمی WELEPHANT

توکنومیکس WELEPHANT

پیش‌بینی قیمت WELEPHANT

لوگو Wrapped Elephant

قیمت Wrapped Elephant (WELEPHANT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WELEPHANT به USD:

$0.00552007
$0.00552007
-4.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Wrapped Elephant (WELEPHANT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:28:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Wrapped Elephant (WELEPHANT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00541003
$ 0.00541003
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00575522
$ 0.00575522
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00541003
$ 0.00541003

$ 0.00575522
$ 0.00575522

$ 0.00642276
$ 0.00642276

$ 0.00465357
$ 0.00465357

-0.29%

-4.17%

+5.88%

+5.88%

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Elephant (WELEPHANT) برابر است با $0.00551493. در 24 ساعت گذشته، WELEPHANT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00541003 تا حداکثر $ 0.00575522 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WELEPHANT برابر با $ 0.00642276 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00465357 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WELEPHANT در یک ساعت گذشته -0.29%، در 24 ساعت گذشته -4.17% و در 7 روز گذشته +5.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Wrapped Elephant (WELEPHANT)

$ 176.91K
$ 176.91K

--
--

$ 176.91K
$ 176.91K

32.05M
32.05M

32,047,975.80137612
32,047,975.80137612

ارزش بازار فعلی Wrapped Elephant برابر است با $ 176.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WELEPHANT برابر است با 32.05M، و عرضه کل آن 32047975.80137612 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 176.91K است.

تاریخچه قیمت Wrapped Elephant (WELEPHANT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Wrapped Elephant به USD به میزان $ -0.000240000982249504 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Elephant به USD به میزان $ +0.0006714223 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Elephant به USD به میزان $ +0.0002132888 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Elephant به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000240000982249504-4.17%
30 روز$ +0.0006714223+12.17%
60 روز$ +0.0002132888+3.87%
90 روز$ 0--

Wrapped ElephantWELEPHANT چیست

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Wrapped Elephant (WELEPHANT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Elephant (USD)

ارزش Wrapped Elephant (WELEPHANT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Elephant (WELEPHANT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Elephant را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Elephant را بررسی کنید!

WELEPHANT به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Elephant (WELEPHANT)

درک، توکنومیکس Wrapped Elephant (WELEPHANT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WELEPHANT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Elephant (WELEPHANT)

امروز Wrapped Elephant (WELEPHANT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WELEPHANT به واحد USD برابر است با 0.00551493 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WELEPHANT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WELEPHANT نسبت به USD برابر است با $ 0.00551493. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Wrapped Elephant چقدر است؟
ارزش بازار WELEPHANT برابر است با $ 176.91K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WELEPHANT چقدر است؟
عرضه در گردش WELEPHANT برابر است با 32.05M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WELEPHANT چقدر بوده است؟
WELEPHANT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00642276 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WELEPHANT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WELEPHANT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00465357 USD رسید.
حجم معاملات WELEPHANT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WELEPHANT برابر است با -- USD.
آیا WELEPHANT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WELEPHANT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WELEPHANT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:28:55 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Elephant (WELEPHANT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,869.10

$4,084.56

$0.04924

$199.00

$4.4670

$4,084.56

$113,869.10

$199.00

$2.6189

$1,128.12

$0.00000

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000000000003179

$0.1663

$0.04434

$0.03541

$0.01845

