قیمت امروز Wrapped Electroneum

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Electroneum (WETN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WETN به USD برابر با $ 0 برای هر WETN می‌ باشد.

توکن Wrapped Electroneum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,036 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 58.19M WETN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WETN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00449377 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WETN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -4.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.49 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Electroneum (WETN)

ارزش بازار $ 43.04K$ 43.04K $ 43.04K حجم (24 ساعته) $ 67.49$ 67.49 $ 67.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.04K$ 43.04K $ 43.04K سرمایه در گردش 58.19M 58.19M 58.19M عرضه کل 58,188,680.20993262 58,188,680.20993262 58,188,680.20993262

ارزش بازار فعلی Wrapped Electroneum برابر است با $ 43.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.49. عرضه در گردش WETN برابر است با 58.19M، و عرضه کل آن 58188680.20993262 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.04K است.