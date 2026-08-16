قیمت امروز Wrapped DOG

قیمت لحظه‌ ای Wrapped DOG (WDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WDOG به USD برابر با $ 0 برای هر WDOG می‌ باشد.

توکن Wrapped DOG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,905 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M WDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02859194 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped DOG (WDOG)

ارزش بازار $ 77.91K$ 77.91K $ 77.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.91K$ 77.91K $ 77.91K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

ارزش بازار فعلی Wrapped DOG برابر است با $ 77.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WDOG برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998439.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.91K است.