Wrapped BESCWBESC چیست

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs. We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections. Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction. BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance. At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs. We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections. Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction. BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Wrapped BESC (WBESC) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped BESC (USD)

ارزش Wrapped BESC (WBESC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped BESC (WBESC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped BESC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped BESC را بررسی کنید!

WBESC به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped BESC (WBESC)

درک، توکنومیکس Wrapped BESC (WBESC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WBESC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped BESC (WBESC) امروز Wrapped BESC (WBESC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WBESC به واحد USD برابر است با 3.43 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WBESC نسبت به USD چقدر است؟ $ 3.43 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WBESC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped BESC چقدر است؟ ارزش بازار WBESC برابر است با $ 2.89M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WBESC چقدر است؟ عرضه در گردش WBESC برابر است با 844.66K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WBESC چقدر بوده است؟ WBESC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.37 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WBESC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WBESC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 2.91 USD رسید. حجم معاملات WBESC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WBESC برابر است با -- USD . آیا WBESC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WBESC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WBESC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped BESC (WBESC)