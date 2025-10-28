قیمت Wrapped BESC (WBESC)
+0.32%
-4.06%
-4.15%
-4.15%
قیمت لحظه ای Wrapped BESC (WBESC) برابر است با $3.43. در 24 ساعت گذشته، WBESC در بازه قیمتی حداقل $ 3.41 تا حداکثر $ 3.7 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WBESC برابر با $ 5.37 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 2.91 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، WBESC در یک ساعت گذشته +0.32%، در 24 ساعت گذشته -4.06% و در 7 روز گذشته -4.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Wrapped BESC برابر است با $ 2.89M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WBESC برابر است با 844.66K، و عرضه کل آن 844661.2818484389 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 2.89M است.
امروز، تغییر قیمت Wrapped BESC به USD به میزان $ -0.145313789414063 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped BESC به USD به میزان $ -0.6454186410 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped BESC به USD به میزان $ -0.8572928280 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped BESC به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.145313789414063
|-4.06%
|30 روز
|$ -0.6454186410
|-18.81%
|60 روز
|$ -0.8572928280
|-24.99%
|90 روز
|$ 0
|--
At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.
We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.
Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.
BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
