قیمت امروز Wrapped 3ULL

قیمت لحظه‌ ای Wrapped 3ULL (W3ULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی W3ULL به USD برابر با $ 0 برای هر W3ULL می‌ باشد.

توکن Wrapped 3ULL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 332,754 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.38B W3ULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، W3ULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز W3ULL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -10.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped 3ULL (W3ULL)

ارزش بازار $ 332.75K$ 332.75K $ 332.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 332.75K$ 332.75K $ 332.75K سرمایه در گردش 4.38B 4.38B 4.38B عرضه کل 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

ارزش بازار فعلی Wrapped 3ULL برابر است با $ 332.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش W3ULL برابر است با 4.38B، و عرضه کل آن 4382626918.311758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 332.75K است.