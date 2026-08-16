قیمت امروز Wobbles

قیمت لحظه‌ ای Wobbles (WOBBLES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOBBLES به USD برابر با $ 0 برای هر WOBBLES می‌ باشد.

توکن Wobbles در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 367,711 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.29M WOBBLES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOBBLES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00269383 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOBBLES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -19.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Wobbles (WOBBLES)

ارزش بازار $ 367.71K$ 367.71K $ 367.71K حجم (24 ساعته) $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 367.71K$ 367.71K $ 367.71K سرمایه در گردش 997.29M 997.29M 997.29M عرضه کل 997,292,261.80459 997,292,261.80459 997,292,261.80459

ارزش بازار فعلی Wobbles برابر است با $ 367.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.13K. عرضه در گردش WOBBLES برابر است با 997.29M، و عرضه کل آن 997292261.80459 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 367.71K است.