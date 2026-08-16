قیمت امروز Waffles

قیمت لحظه‌ ای Waffles (WAFFLES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAFFLES به USD برابر با $ 0 برای هر WAFFLES می‌ باشد.

توکن Waffles در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 531,302 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.96M WAFFLES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAFFLES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0425847 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAFFLES طی یک ساعت گذشته به میزان -1.01% و در هفت روز اخیر به میزان +13.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.82K رسیده است.

اطلاعات بازار Waffles (WAFFLES)

ارزش بازار $ 531.30K$ 531.30K $ 531.30K حجم (24 ساعته) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 531.30K$ 531.30K $ 531.30K سرمایه در گردش 997.96M 997.96M 997.96M عرضه کل 997,957,351.934229 997,957,351.934229 997,957,351.934229

ارزش بازار فعلی Waffles برابر است با $ 531.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.82K. عرضه در گردش WAFFLES برابر است با 997.96M، و عرضه کل آن 997957351.934229 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 531.30K است.