قیمت امروز VALOR

قیمت لحظه‌ ای VALOR (VALOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VALOR به USD برابر با $ 0 برای هر VALOR می‌ باشد.

توکن VALOR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,295 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M VALOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VALOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01499322 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VALOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -4.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VALOR (VALOR)

ارزش بازار $ 44.30K$ 44.30K $ 44.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.30K$ 44.30K $ 44.30K سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,908,269.929947 999,908,269.929947 999,908,269.929947

ارزش بازار فعلی VALOR برابر است با $ 44.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VALOR برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999908269.929947 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.30K است.