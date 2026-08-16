قیمت امروز Utopia

قیمت لحظه‌ ای Utopia (UTOPIA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UTOPIA به USD برابر با $ 0 برای هر UTOPIA می‌ باشد.

توکن Utopia در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 93,603 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 950.00M UTOPIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UTOPIA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00200028 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UTOPIA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -1.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Utopia (UTOPIA)

ارزش بازار $ 93.60K$ 93.60K $ 93.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.76K$ 95.76K $ 95.76K سرمایه در گردش 950.00M 950.00M 950.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Utopia برابر است با $ 93.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UTOPIA برابر است با 950.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.76K است.