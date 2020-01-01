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برترین توکن‌ های دلار مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دلار مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.07K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999301
0.00%
0.00%
0.00%
$ 174.09M
$ 3.53M
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.99903
0.00%
+0.00%
-0.03%
$ 99.90M
$ 2.43M
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999493
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 64.13M
$ 1.09M
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.705563
-0.01%
0.00%
+2.30%
$ 29.59M
$ 95.91K
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.998885
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 13.08M
$ 16.85K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 725.29K
--
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
-0.01%
-0.01%
0.00%
--
$ 89.11K

سوالات متداول

توکن‌ های دلار مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دلار مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.18B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دلار مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دلار مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن UUSD با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دلار مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته دلار مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دلار مصنوعی می‌توان به USDE, USDF, USDAI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دلار مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دلار مصنوعی در حال حاضر حدود $6.18B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دلار مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.