قیمت امروز Uncertain Systems

قیمت لحظه‌ ای Uncertain Systems (UNSYS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNSYS به USD برابر با $ 0 برای هر UNSYS می‌ باشد.

توکن Uncertain Systems در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18.948,98 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,92M UNSYS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNSYS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00208725 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNSYS طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,25 و در هفت روز اخیر به میزان +%72,60 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Uncertain Systems (UNSYS)

ارزش بازار $ 18,95K$ 18,95K $ 18,95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18,95K$ 18,95K $ 18,95K سرمایه در گردش 999,92M 999,92M 999,92M عرضه کل 999.920.314,329939 999.920.314,329939 999.920.314,329939

ارزش بازار فعلی Uncertain Systems برابر است با $ 18,95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UNSYS برابر است با 999,92M، و عرضه کل آن 999920314.329939 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18,95K است.