قیمت امروز UDOG

قیمت لحظه‌ ای UDOG (UDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UDOG به USD برابر با $ 0 برای هر UDOG می‌ باشد.

توکن UDOG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,224 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B UDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00133766 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -9.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار UDOG (UDOG)

ارزش بازار $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی UDOG برابر است با $ 32.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UDOG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.22K است.