قیمت امروز timmythetoaster

قیمت لحظه‌ ای timmythetoaster (TIMMY) در حال حاضر برابر با $ 19.96 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TIMMY به USD برابر با $ 19.96 برای هر TIMMY می‌ باشد.

توکن timmythetoaster در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,964.48 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99 TIMMY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TIMMY در بازه‌ ای بین $ 19.94 (حداقل) و $ 20.05 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 265.78 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 19.75 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TIMMY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -0.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 99.93 رسیده است.

اطلاعات بازار timmythetoaster (TIMMY)

ارزش بازار $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K حجم (24 ساعته) $ 99.93$ 99.93 $ 99.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K سرمایه در گردش 999.99 999.99 999.99 عرضه کل 999.990426177 999.990426177 999.990426177

ارزش بازار فعلی timmythetoaster برابر است با $ 19.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 99.93. عرضه در گردش TIMMY برابر است با 999.99، و عرضه کل آن 999.990426177 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.96K است.