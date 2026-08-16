قیمت امروز THINK Protocol

قیمت لحظه‌ ای THINK Protocol (THINK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی THINK به USD برابر با $ 0 برای هر THINK می‌ باشد.

توکن THINK Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 989,030 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 732.65M THINK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، THINK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.070137 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز THINK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -14.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.97 رسیده است.

اطلاعات بازار THINK Protocol (THINK)

ارزش بازار $ 989.03K$ 989.03K $ 989.03K حجم (24 ساعته) $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 989.03K$ 989.03K $ 989.03K سرمایه در گردش 732.65M 732.65M 732.65M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی THINK Protocol برابر است با $ 989.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.97. عرضه در گردش THINK برابر است با 732.65M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 989.03K است.